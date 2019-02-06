Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро

Российское руководство начинает сомневаться в жизнеспособности режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Москва официально поддержала после начала политического кризиса в стране. Об этом со ссылкой на два близких к Кремлю источника сообщает Bloomberg.

По информации агентства, в Москве растет понимание того, что катастрофическое состояние венесуэльской экономики постепенно лишает Мадуро поддержки среди сограждан. Помимо этого, он может потерять военный ресурс, поскольку армия, по словам собеседников издания, не готова применять силу в отношении митингующих против президента.

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Также сообщается, что российские власти осознают, что у них остается мало рычагов влияния на ситуацию в Венесуэле: экономический кризис там настолько силен, что финансовой возможности исправить его у Москвы уже нет, а военная поддержка невозможна из-за территориальной удаленности южноамериканского государства.

То, что время играет не в пользу Мадуро, признает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «В случае обострения экономического кризиса настроения в обществе могут резко обернуться против него», — сказал он в беседе с Bloomberg.

В Венесуэле продолжается борьба между избранным президентом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали Россия, Иран и Турция; Гуайдо — США, признавшие его легитимным президентом, Канада, несколько государств Латинской Америки и более десяти стран Евросоюза.

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