Российская экономика недосчиталась технологий

Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в российском ВВП снизилась в 2018 году до 21,3 процента вместо запланированных прежде 25,6 процента, следует из материалов Росстата.

В денежном выражении вклад высоких технологий в экономику составил 20 триллионов рублей. В эту сумму входит валовая добавленная стоимость (с учетом амортизации основных средств) высокотехнологичных, среднетехнологичных и наукоемких производств.

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К таким производствам относятся научные разработки, производство летательных аппаратов, компьютеров, медицинского оборудования, а также образование, здравоохранение, страхование, финансовые услуги.

В майских указах президента от 2012 года был заложен целевой показатель — увеличение доли высоких технологий в ВВП в 1,3 раза относительно уровня 2011 года. Таким образом, в 2018 году она должна была равняться 25,6 процента.

По итогам 2017 года показатель составил 21,6 процента. Опрошенные РБК экономисты указывают в качестве главных причин спада антироссийские санкции, затруднившие компаниям доступ к капиталу и технологиям, и общий застой российской экономики.

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