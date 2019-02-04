В России зафиксирован рекордный экономический рост

ВВП России вырос в 2018 году на 2,3 процента, говорится в сообщении Росстата. Это наивысший показатель с 2012 года.

Среди лидирующих отраслей, внесших наибольший вклад в прирост ВВП, добыча полезных ископаемых (3,8 процента), строительство (4,7 процента), финансы и страхование (6,3 процента).

В 2012 году рост экономики составил 3,7 процента и с тех пор снижался. В 2015 году ВВП сократился на 2,5 процента.

Нынешний рост превзошел предыдущие прогнозы, в том числе от Минэкономразвития, которому подчиняется Росстат. В конце прошлого года ведомство ожидало улучшения прежних показателей на 1,8 процента, затем пересмотрело план в сторону повышения — до 2 процентов. Разница объяснялась пересчетом результатов строительной отрасли с 0,5 до 5,3 процента (в нынешнем варианте — 4,7 процента). В частности, вклад в общий ВВП внесло возведение завода по сжижению газа «Ямал-СПГ».

Этот шаг вызвал критику экономистов, в частности бывшего сотрудника министерства, а ныне аналитика инвесткомпании «Локо-инвест» Кирилла Тремасова. Он заявил, что данные с большой долей вероятности сфальсифицированы и не соответствуют действительности. В ответ глава Минэкономразвития Максим Орешкин попытался объяснить расхождение результатов особенностями подсчета, но затем обвинил Тремасова в том, что тот в бытность сотрудником министерства отказался возглавить специальное подразделение, ответственное за статистику.

В итоге Орешкин предложил Тремасову работу в Центре стратегических разработок, который с прошлого года подчиняется Минэкономразвития.

Нынешний скандал — первый случившийся при новом главе Росстата Павле Малкове. В конце прошлого года он был назначен вместо Александра Суринова, покинувшего должность по собственному желанию.

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