Чернокожий мужчина порезвился с младенцем в аэропорту и шокировал отца

Чернокожий пассажир поиграл с ребенком в зале ожидания аэропорта и прославился. Об этом сообщает News.com.au.

Эту историю рассказал в социальных сетях отец полуторагодовалой девочки Кевин Арментроут. Он написал, что его дочка обращала внимание на каждого прохожего, пока к ней не подошел чернокожий мужчина.

«Он протянул ей руку и спросил, не хочет ли она с ним посидеть. Затем он вытащил свой планшет и показал, как рисовать. А потом они смотрели мультфильмы в течение 45 минут», — поделился Арментроут.

Он запечатлел момент, где девочка с интересом смотрит на экран, а чернокожий незнакомец показывает ей игру.

«Я наблюдал за ними и не мог поверить. Люди разных полов, рас и поколений стали практически лучшими друзьями. Это именно тот мир, в котором я хочу вырастить мою дочь. Хочу, чтобы вся ее жизнь была наполнена такими моментами», — растрогался Арментроут, добавив, что в первую очередь нужно всегда оставаться человеком.

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Его пост стал вирусным и набрал почти 400 тысяч лайков, 150 тысяч репостов и 12 тысяч комментариев. Многие восхищались словами отца, другие очаровывались поступком незнакомца, а третьи делились похожим опытом.

В феврале 33-летняя американка Стефани Холлифилд опозорила в Facebook пассажира, который сидел рядом с ней и раздраженно реагировал на ее двухлетнюю дочь. Она написала, что весь перелет он вздыхал и постоянно оборачивался на нее, а после добавила, что к детям нужно быть терпимее, потому что за ними будущее.

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