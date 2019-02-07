Под Кандалакшей нашли более сотни немецких мин времен Великой Отечественной

Сотрудники спецслужб нашли огромный арсенал времен Второй Мировой войны в лесах Мурманской области под Кандалакшей, где в начале 1940-х на происходили столкновения с немецкими войсками. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Карелии.

Из схрона со старинной взрывчаткой были извлечены 134 мины, произведенные в нацистской Германии. «Минометные снаряды калибра 105 обнаружены в непосредственной близости от рубежа инженерно-технических сооружений, в районе поселка Кайралы», — отметили в ведомстве.

Снаряды аккуратно разложили на снегу и уничтожили.

В октябре возле дороги к базе подводных сил Северного флота в Заозерске Мурманской области были обнаружены десять немецких мин калибра 50 миллиметров, которые позднее уничтожили специалисты инженерных подразделений.

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