Под Красноярском нашли обломки американского истребителя времен мировой войны

Поисковики Военно-инженерного института Сибирского федерального университета совместно с представителями Русского географического общества обнаружили в окрестностях Красноярска обломки американского истребителя «Аэрокобра» времен Великой отечественной войны, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал пресс-секретарь красноярского отделения общества Владислав Власов, самолет перегоняли из США по программе «Аляска-Сибирь». Истребитель пропал при перегоне из Красноярска на фронт 27 июля 1943 года. При этом военный летчик Аркадий Кольцов, сидевший за штурвалом, числится пропавшим без вести.

«Теперь данные об этой находке будут направлены в Министерство обороны. Также принято решение установить на месте гибели летчика памятный знак», — сообщил Власов.

По данным поисковиков, во время того же перелета из Красноярска в Омск не долетели еще два бомбардировщика А-20G «Бостон». Позже выяснилось, что один из «Бостонов» зацепился за деревья, упал и разрушился. Летчик погиб, стрелок-радист остался жив и вышел к железнодорожному разъезду. Второй бомбардировщик свалился в штопор с небольшой высоты. При ударе о землю самолет и экипаж сгорели.

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