Россиян защитят «люди-лягушки»

Российскую Арктику от диверсантов противника будут защищать «люди-лягушки», сообщают «Известия».

«Боевые пловцы будут действовать не только в постоянных местах базирования Северного флота. Впервые в истории подводных диверсионных сил и средств (ПДСС) сформируют мобильные отряды для работы в местах временного развертывания сил флота», — пишет газета.

Издание отмечает, что отряды ПДСС получат, в частности, быстроходные катера типа «Раптор» и «Грачонок», а также средства разминирования, обнаружения и противодействия подводным диверсантам. Также пловцов планируется прикомандировывать к боевым кораблям во время дальних походов.

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Мобильные отряды ПДСС войдут в состав Северного флота. Первая воинская часть уже сформирована в начале 2019 года в Североморске.

«Диверсии против кораблей — важная часть борьбы с флотом противника. Проведением спецопераций против больших и дорогих боевых кораблей можно нанести значительный ущерб противнику, в короткие сроки обеспечив подрыв его политического, экономического и военного потенциала. По этой причине без противодиверсионных частей сейчас не обойтись», — сказал газете военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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