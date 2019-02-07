Падению рождаемости на Северном Кавказе нашли объяснение

Падение рождаемости на Северном Кавказе может иметь культурные причины. Такое мнение выражено в авторской колонке, опубликованной на сайте «Кавказского узла».

Комментируя заявление министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина о падении показателя в регионе, блогер BERG...man Tbilisi указывает, что это планомерный и повсеместный процесс. Автор напоминает, что северокавказские общества в большинстве имели аграрный уклад, а большое число детей в семье обусловлено традициями сельской жизни и усилением ислама.

Со временем представления о семье изменились. «То есть кавказцы стали понимать, что, рожая пятерых и больше детей, очень сложно обеспечить их будущее, чтобы они крепко стояли на ногах и получили нормальное образование», — отметил блогер.

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«Адекватные, более-менее образованные люди должны прекрасно понимать, что рожать детей — это всего лишь полдела, а может, и меньше. Их еще надо и воспитывать, чтобы они, вырастая, не становились "чурками" — то есть молодыми, диковатыми людьми, с очень низким интеллектом и придавленностью комплексами», — резюмировал он.

В среду, 6 февраля, на совещании в Нальчике Топилин сообщил, что в некоторых районах Северного Кавказа показатели рождаемости имеют тенденцию к снижению, а в некоторых районах они оказались ниже, чем в целом по стране. Он уточнил, что это касается Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, передает РИА Новости.

По данным Росстата, на конец 2018 года, население России уменьшилось на 78,7 тысячи человек. Естественная убыль населения за год составила 180,5 тысячи человек (против 114,9 тысячи годом ранее).

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