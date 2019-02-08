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В сети обнаружили приносящее реальную боль видео

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Видео, в котором белые неровные линии разрезают черный фон, попало в топ Reddit из-за своего пагубного эффекта на самочувствие зрителей. Ролик опубликовал пользователь под ником Papier4.

Один из комментаторов Reddit отметил, что его «глаза одновременно трескаются и исчезают». Другой пользователь назвал видео «сатанинским». Еще один юзер пожаловался на «головную боль», которая «никогда не начиналась так быстро». Некоторые отметили, что их подташнивало после просмотра видео.

В комментариях предположили, что неровные линии воспринимаются мозгом как опасность, поэтому орган сигнализирует об этом через негативные проявления.

Пост собрал более 60 тысяч лайков и более тысячи комментариев меньше чем за сутки.

В феврале 2019 года противоположные эмоции у пользователей Twitter вызвало видео с лежащим бревном во Франции. Люди умилялись тому, как обычное упавшее дерево стало мостиком через ручей, который облюбовало множество животных.

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