Искусный способ издевательств над соседями рассмешил пользователей сети

reddit.com

Пользователь Reddit под ником ebolakanker опубликовал видео, на котором самодельное устройство из молотка и электрического моторчика размеренно бьет по стене. Изощренность изобретения рассмешила пользователей и породила множество шуточных комментариев.

Автор публикации объяснил, что его устройство создано в отместку шумным соседям. Причудливая машина работает от переносного аккумулятора, который запускает моторчик, приводящий в движение молоток, бьющий по стене.

За несколько часов публикация набрала более 20 тысяч лайков и сотни комментариев. Комментаторы посоветовали модернизировать устройство, чтобы еще больше насолить соседям. «Тебе стоит запрограммировать время между ударами случайным образом. К такому они не смогут привыкнуть», — предложил свою идею юзер с ником asmit172.

Другой пользователь назвал изобретение «самым пассивно-агрессивным», которое он видел. Некоторые отметили необычность выдумки, прозвав автора «сумасшедшим ученым».

Еще один комментатор рассказал историю подруги, которая тоже боролась со своими шумными соседями. По словам пользователя, она планировала «закрепить скотчем колонки к потолку, включив гей-порно, и уйти на работу».

Ранее в январе пользователь Reddit опубликовал снимок, который привел пользователей в восторг. На нем ортодоксальный еврей заряжал телефон, положив его себе на шляпу для удобства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!