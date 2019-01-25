Снайперский бросок тапка в голову дочери прославил мать в сети

В сети набирает популярность ролик, в котором мать бросает в голову своей дочери собственный шлепок. Видео забавного случая опубликовано в Twitter.

На видеозаписи видно, как мать кричит на свою дочь, которая спешно убегает от нее. Через несколько секунд недовольная женщина снимает шлепанец со своей ноги и метает его на большое расстояние, попадая точно в голову девушки. Потрясенная дочь падает на землю, а мать, довольная результатом броска, громко хохочет.

Пользователи Twitter остались довольны такой развязкой. Комментаторы отметили выдающиеся способности матери в метании предметов. Часть пользователей назвали бросок достойным «олимпийских видов спорта». Другие пошутили, назвав тапок «радиоуправляемым». Видео собрало более 27 тысяч ретвитов и 60 тысяч лайков.

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