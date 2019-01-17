Победа полиции над дебоширом с мачете восхитила пользователей сети

Видео: reddit.com

Британская транспортная полиция угомонила мужчину с мачете электрическим зарядом в лондонском метро. Видео, на котором он неудачно сражается с сотрудниками правоохранительных органов, получило более десяти тысяч одобрительных оценок на Reddit.

Первые несколько секунд ролика дебошир с мачете в руках уверенно двигается на полицейских. Затем, судя по его действиям в видео, он предпринимает попытку сдаться и получает выстрел из электрошокового оружия. Его моментально обезвредили подбежавшие полицейские.

Часть пользователей решила поиронизировать по поводу объявлений в вагоне метро, которые звучали во время потасовки. Другие комментаторы принялись обсуждать эффективность электрошокеров под постом.

Некоторые сравнили этот ролик с другим видео, также опубликованном на Reddit. В нем нарушитель порядка в спортивном зале, получивший электрический заряд, остался стоять на ногах, как ни в чем не бывало.

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