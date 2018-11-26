Пенсионер накричал на тучного пассажира метро и сам оказался обруган

Пожилой пассажир китайского метро пристыдил полного мужчину, чем вызвал возмущение пользователей сети. Инцидент был запечатлен на видео, сообщает The South China Morning Post.

Пожилой мужчина начал кричать на стоявшего рядом китайца из-за того, что тот случайно наступил на его ногу. «Что с тобой? Ты такой толстый! Здесь так много людей, но ты продолжаешь протискиваться, чтобы попасть в метро», — заявил обиженный пенсионер.

Эти слова смутили полного пассажира, и он извинился перед собеседником. Однако мужчина преклонного возраста продолжил издеваться. «Ты такой толстяк! Выходи из очереди и посиди дома немного. Или закажи такси, чтобы не мешать другим», — не унимался пожилой.

В этот момент на помощь к извиняющемуся мужчине пришли другие пассажиры. Они попросили пенсионера замолчать, и в скором времени пожилой человек ушел, однако остался при своем мнении.

Ролик быстро набрал популярность в китайском приложении Pear Video. Многих пользователей сервиса возмутило отношение пенсионера к полному мужчине.

«Почему вы заботитесь о том, толстый он или нет? Я не знаю, почему пожилой человек чувствует такое превосходство. Он не заслуживает никакого уважения», — написал один из комментаторов. «Я хочу, чтобы мужчина с избыточным весом мог видеть эти комментарии и не переживать из-за пожилого человека. У вас хорошие манеры», — похвалил пассажира другой юзер.

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