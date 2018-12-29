Соленый огурец свалил с ног чернокожего малыша

@iamlaurans / Twitter

Микроблогер с ником @iamlaurans дала попробовать племяннику острый соленый огурец, потому что тот буквально умолял ее об этом. Реакция малыша на продукт превратила его в героя Twitter.

Мальчик, глядя в камеру, зажал рот обеими руками и начал отступать к дивану, надеясь упасть на него спиной. Но ребенок промахнулся и упал на пол, попутно ударившись о ноги сидевшей рядом родственницы.

За три дня ролик собрал свыше 10 миллионов просмотров и больше 165 тысяч ретвитов. Реакция на соленый огурец рассмешила пользователей. Некоторые отметили, что прекрасно понимают ребенка. Другие обратили внимание на родственников, которые равнодушно отнеслись к падению малыша.

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