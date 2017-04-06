Маленький азиат Сюнфэй исполнил знойный латиноамериканский танец

Видео: Little Big Shots / YouTube

Китайский четвероклассник Сюнфэй (Xiongfei), выступающий под творческим псевдонимом «Латиноамериканский танец маленького толстяка», станцевал на американском шоу талантов Little Big Shots. Ролик был опубликован на YouTube-канале передачи.

На видео, которое за несколько дней набрало более 380 тысяч просмотров, 10-летний школьник с помощью переводчицы непринужденно общается с ведущим Little Big Shots, который просит мальчика станцевать для аудитории программы и даже присоединяется к нему. «Я начал заниматься латиноамериканскими танцами для того, чтобы сбросить лишний вес. Когда я начинал, я даже не мог предположить, что это будет настолько горячо», — отмечает Сюнфэй перед началом своего выступления.