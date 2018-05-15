Ребенок эффектно испортил предложение руки и сердца и прославился

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Kevin Przytula / YouTube

Маленький мальчик испортил предложение руки и сердца, отправившись в туалет в самое неподходящее время. Ролик на YouTube опубликовал пользователь Kevin Przytula.

Видео начинается с момента, когда мужчина (предположительно, отец ребенка) встает на одно колено перед своей дамой и достает кольцо. В то же время мальчик, который стоял на заднем фоне, встает справа от отца и начинает снимать штаны.

При этом никто из присутствующих не заметил, что происходит рядом. Даже оператор обратила внимание на забавную ситуацию лишь спустя почти полминуты: девушка начала громко смеяться, а новоиспеченная семья не понимала, из-за чего. Все стало ясно лишь в тот момент, когда мужчина и женщина повернулись, чтобы посмотреть на ребенка.

Опубликованный ролик моментально набрал вирусную популярность: за несколько дней его посмотрели более 370 тысяч раз. Зрители посмеялись над поведением мальчика. «Купидон писает», — пошутил один из пользователей. Другие же отругали родителей за плохое воспитание ребенка.

В середине мая пользователи YouTube обратили внимание на кошку, которая самостоятельно позвонила в дверь дома. Питомец забрался на перила возле дома, встал на задние лапы и попытался оттянуть дверной молоток, чтобы сообщить хозяевам о своем визите.

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