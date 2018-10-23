Репортеру прилетел мяч в голову в прямом эфире

@RapSheet / Twitter

Репортера Мелиссу Старк (Melissa Stark) ударили мячом по голове во время прямой трансляции матча по американскому футболу. Отрывок эфира опубликовал коллега журналистки Йен Рапопорт (Ian Rapoport) на своей странице в Twitter.

Выездная игра Национальной футбольной лиги (НФЛ) проходила 21 октября в Лондоне. Старк находилась на стадионе «Уэмбли». Во время репортажа проходила разминка. Кто-то из игроков случайно ударил по мячу так, что тот отскочил журналистке в затылок. Та на мгновение прервала вещание, но спустя секунду продолжила работу.

«Ау! Ладно, нет ничего лучше прямого эфира. Все нормально», — сказала Старк. Позднее коллеги из студии поблагодарили ее и назвали настоящим профессионалом, так как женщина не остановила репортаж после инцидента.

После эфира Старк опубликовала в своем микроблоге в Twitter гифку, на которой видно, как мяч прилетает ей в затылок.

«Чем больше смотрю, тем больнее… такого не было никогда за 20 лет трансляций НФЛ. Лондон, я никогда тебя не забуду», — написала журналистка.

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