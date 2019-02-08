Предсказано подтопление Ямала через 150 лет

Уровень мирового океана к концу XXII века может подняться до 10 метров, что приведет к подтоплению некоторых территорий, в том числе Санкт-Петербурга и Ямала. Об этом РИА Новости рассказал директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

По его словам, к концу нынешнего столетия уровень океана поднимется примерно на метр. По оптимистичным прогнозам, в следующем веке уровень воды останется прежним. По другим оценкам, рост составит три-пять метров, максимум – десять метров.

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В результате повышения уровня океана некоторые города и острова окажутся в опасности. Кокорин отметил, что до конца XXI века в районе Петербурга вода поднимется на 50 метров, «встанет вопрос о сохранении культурного наследия». С аналогичной проблемой столкнуться Венеция и Амстердам, а также атолловые острова и государство Кирибати, которому, по оценке Всемирной метеорологической организации, осталось существовать не более 60 лет.

«Ямал — плоский, как стол. Поднимется уровень на полтора-два метра, безо льда увеличатся штормы. То есть вся добыча там будет вестись на мелководном шельфе. Можно, конечно, добывать, но дороже. Конечно, могут быть затоплены те или иные лиманы в Черном и Азовском морях. А вот к Каспийскому морю повышение уровня океана отношения не имеет, да и Дальний Восток у нас достаточно скалистый», – добавил климатолог.

Он отметил, что в разных частях планеты уровень океана будет повышаться по-разному, поскольку океан прогревается неравномерно, и от тепла вода расширяется. Так, в тропиках вода может подняться на полтора метра, в то время как в умеренных широтах и на севере в два раза меньше, то есть на 50 сантиметров.

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