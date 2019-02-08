Украинский «Град-коротышку» показали на видео

АвтоКрАЗ / YouTube

В сети появилось видео, на котором запечатлена украинская модернизированная 122-миллиметровая реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21УМ «Берест». Ролик опубликован на YouTube-канале компании «АвтоКрАЗ».

В частности, демонстрируется, как машина едет по бездорожью и забирается на не слишком крутой холм. При этом боевые возможности РСЗО в ролике не показали. По словам его авторов, ожидается, что «Берест» заменит РСЗО «Град», которая состоит на вооружении ВСУ в настоящее время. Можно заметить, что новая машина короче своего предшественника.

Как отмечает «РГ: Русское оружие», данные кадры были сняты осенью 2018 года. Тогда же машину впервые представили публике на киевской выставке «Оружие и безопасность 2018». С тех пор, пишет издание, о «Бересте» практически не вспоминали.

«Берест» выполнен на шасси автомобиля КрАЗ-5401НЕ. По данным «РГ: Русское оружие», на Украине уже создавались различные версии РСЗО на базе КрАЗов, однако из-за недостаточного финансирования украинские войска подобную технику практически не получали. Гораздо чаще машины продавали в страны Африки и Ближнего Востока, отмечает издание.

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