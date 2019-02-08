На Украине грабители возвращались с добычей и разбились в ДТП

На Украине задержали подозреваемых в ограблении частного дома в Белгород-Днестровском районе (Одесская область). Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Ограбление произошло в ночь на четверг, 7 февраля. Трое мужчин напали на хозяев дома, связали их и, похитив деньги и ювелирные украшения, уехали на машине. Сумма причиненного ущебра оценивается в 12 тысяч долларов и 30 тысяч гривен (73 тысячи рублей по нынешнему курсу).

«После совершения разбойного нападения преступники, двигаясь по трассе Одесса — Киев, из-за тяжелых погодных условий, гололеда, попали в ДТП. Один преступник погиб на месте, двое получили телесные повреждения», — уточнил Аброськин. При осмотре места аварии полицейские нашли украденные вещи.

Как сообщается на сайте местного управления полиции, машина вылетела в кювет и перевернулась. Один из подозреваемых задержан, второй проходит лечение в больнице под контролем силовиков. Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «разбой» и «нарушение правил дорожного движения».

В 2012 году 88-летний ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в Николаевской области, ранил забравшегося к нему в дом грабителя. Мужчина выстрелил в злоумышленника из нагана.

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