Адмирал США призвал атаковать Россию первыми

Руководящий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал страну перейти в наступление против России и Китая. Об этом сообщает The Business Insider.

Таким образом адмирал ответил на вопрос о возможностях США дать отпор. По мнению Ричардсона, Россия и Китай используют флот для «агрессивного захвата земель, морей и власти», поэтому американская сторона должна нанести удар первой.

Ричардсон подчеркнул необходимость терпения, дипломатии и соблюдения правил. Однако при нарушении договоренностей он призвал «сделать первый шаг» и «расправиться» с противниками.

7 февраля Россия предложила США уничтожить установки для пуска управляемых ракет Мк-41, ракеты-мишени и ударные беспилотники, чтобы выполнить ряд условий для соблюдения ДРСМД. Американская сторона ответила, что их вооружение не нарушает требований договора.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!