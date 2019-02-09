Слова МВД о тюремных сроках для подростков за наркотики скрыли от россиян

Видеозапись круглого стола с участием сотрудников Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков, который состоялся в МИА «Россия сегодня» 5 февраля, была опубликована в сокращенном виде — из нее пропал фрагмент продолжительностью 23 минуты. Об этом в субботу, 9 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

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По данным издания, из видеоотчета, опубликованного на сайте МИА «Россия сегодня», пропал фрагмент, содержащий все вопросы корреспондента «Коммерсанта» участникам заседания, а также ответы на них.

В частности, в ответ на вопросы полицейские заявляли, что «если подросток передаст наркотик, то сядет на 20 лет», а также что «с подростками, с несформировавшимися личностями нельзя обсуждать законодательство».

Кроме того, один из представителей МВД пересказал жалобы сотрудников правоохранительных органов Казахстана, по словам которых «Китай за счет синтетических наркотиков зачищает их территорию от населения, а потом туда идет массовое заселение китайцев».

В пресс-службе МИА «Россия сегодня» прокомментировали ситуацию, отметив, что 23-минутный фрагмент видеозаписи круглого стола был удален временно, поскольку «некоторые тезисы, прозвучавшие в этом фрагменте, могут нарушать КоАП РФ в части пропаганды наркотических средств». В пресс-службе также добавили, что «после юридической экспертизы на сайт будет возвращена полная версия записи».

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