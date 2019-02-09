Стали известны подробности драки помощника постпреда Кадырова в Крыму

Бизнесмена, которого избил помощник чеченского постпреда в Крыму Мурад Саидов, насильно удерживали, требуя увеличить «плату за бизнес». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Собеседник сообщил, что Ибрагима Алиева, владеющего автоматами для пополнения QIWI Кошелька, заперли в сауне и требовали отдавать за возможность ведения бизнеса миллион рублей в месяц. До этого, уточнил источник радиостанции, Алиев якобы платил Саидову 100 тысяч рублей и повышать сумму отказался. Предпринимателя избили, у него сломаны челюсть и нос. В настоящее время Алиев находится в больнице в тяжелом состоянии. Помимо бизнесмена, также был избит его племянник.

Также «Говорит Москва» указывает на то, что при задержании у Саидова нашли боевое оружие и светошумовые гранаты. Хотя чеченские власти утверждали, что речь идет о травматическом оружии, на которое оформлено соответствующее разрешение.

Саидова задержали в Крыму после драки 7 февраля. Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров связал случившееся с вопросами бизнеса и посчитал обыденным делом. Депутат Госдумы Адам Делимханов подтвердил, что эпизод носит бытовой характер.

При этом власти Чечни подчеркнули, что Саидов не имеет никакого отношения к правительству республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что задержанный был помощником постпреда на общественных началах.

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