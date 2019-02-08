Власти Чечни открестились от задержанного в Крыму представителя Кадырова

У региональных постпредов главы Чечни Рамзана Кадырова нет заместителей и помощников. Так министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров прокомментировал задержание в Крыму помощника постпреда Мурада Саидова. Об этом сообщает «Кавказский узел».

«Этот товарищ (Мурад Саидов — прим. «Ленты.ру») не имеет никакого отношения к правительству Чечни. У наших представителей в регионах нет заместителей и помощников. Да, в Крыму есть постпред Чечни Иса Хачукаев, который работает на общественных началах», — сказал он.

Говоря об изъятом у Саидова оружии, Умаров подчеркнул, что оно было травматическим и на него есть специальное разрешение. Инцидент он связал с бизнесом.

О задержании Саидова после драки стало известно в четверг, 7 февраля. Причиной конфликта был отказ одного из предпринимателей передать Саидову долю в бизнесе. Среди изъятых после инцидента вещей оказался золотой пистолет.

Сам Кадыров говорил, что Саидов помогает постпреду на общественных началах. «Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствии с законом», — уточнил он.

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