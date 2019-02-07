Заместителя постпреда Кадырова задержали после драки в Крыму

В Крыму полиция задержала помощника постоянного представителя Рамзана Кадырова на полуострове. Об этом в четверг, 7 февраля, источник в правоохранительных органах сообщил радиостанции «Говорит Москва».

По словам источника, помощник представителя главы Чеченской Республики Мурад Саидов подозревается в вымогательстве.

Сотрудники правоохранительных органов получили анонимный звонок о драке в ресторане «Встреча» города Саки. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили около десяти вооруженных людей, избивавших бизнесмена Ибрагима Алиева. Причиной драки стал отказ предпринимателя передать Сидову долю в бизнесе.

По предварительной информации, пострадавший получил тяжкие телесные повреждения. После задержания у нападавших мужчин изъяли боеприпасы и несколько единиц стрелкового оружия, в том числе золотой пистолет.

В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) информацию о задержании Саидова комментировать «Ленте.ру» отказались, сославшись на компетенцию МВД России. Оперативно прокомментировать ситуацию в полицейском ведомстве не смогли.

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