Политологи указали на снисходительное отношение властей к кадыровцам

Кремль снисходительно относится к инцидентам, связанным с приближенными главы Чечни Рамзана Кадырова. Задержание помощника чеченского постпреда в Крыму Мурада Саидова не отразится на отношениях республики и федерального центра. Такое предположение высказали опрошенные «Кавказским узлом» эксперты.

«Это будет воспринято Кремлем как мальчишеская шалость, невинные игры. Кровь играет!» — заметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. «Чечню и Крым вряд ли многое объединяет. Не думаю, что на полуострове Саидов играл важную роль», — предположил он.

Тот факт, что Кадыров публично высказался по этому поводу, как отметил политолог, вероятно, связано с особым статусом Крыма.

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Другой эксперт — вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин — напомнил, что ни один инцидент с участием приближенных Кадырова до сих пор не имел серьезных последствий для главы Чечни. «Что касается отношения Кремля к Кадырову, в федеральном центре привыкли, что [с людьми Кадырова] могут быть проблемы. Были даже еще большие [проблемы], например, когда [были приговоры] за убийство Немцова», — сказал он. (В 2017 году Заура Дадаева признали виновным в убийстве Бориса Немцова и приговорили к 20 годам тюрьмы — прим. «Ленты.ру».)

Политолог Алексей Малашенко полагает, что задержание Саидова посчитали в Кремле рутинным событием. «Если бы произошло что-то экстремальное, действительно выходящее за рамки, как, например, [конфликт] со ставропольскими полицейскими или женитьба полковника на девочке, это вызвало бы раздражение», — сказал он.

Саидова задержали в Крыму после драки 7 февраля. Причиной конфликта был отказ одного из предпринимателей передать Саидову долю в бизнесе. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили группу вооруженных людей из приблизительно 10 человек, избивавших бизнесмена Ибрагима Алиева. Изъятое оружие, по словам представителей чеченских властей, было травматическим, и на него оформлено соответствующее разрешение.

Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал драку обыденным делом. Депутат Госдумы Адам Делимханов подтвердил, что эпизод носит бытовой характер.

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