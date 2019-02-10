Погиб рэпер Cadet

Британский рэпер Cadet (Блейн Джонсон) погиб в аварии. Об этом сообщает CNN.

ДТП произошло ранним утром 9 февраля. Такси, в котором рэпер ехал на свой концерт в Кильском университете (Стаффордшир), врезалось в фургон в деревне Бетли. 28-летний музыкант погиб на месте.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Cadet получил известность в 2006 году, когда появился в нескольких клипах коллектива Gipset crew рэп-дуэта Krept и Konan. Начал сольную карьеру в 2015 году на YouTube с треком Slut, участвовал в различных проектах. В 2018 году выпустил два сингла — Advice, который вошел в британский топ-40 по итогам года, и Pumpy.