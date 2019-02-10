В МВД подсчитали участников «Марша разгневанных матерей» в Москве

В «Марше разгневанных матерей» в Москве приняли участие несколько сотен человек. Такие данные приводятся в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МВД России.

«В мероприятии приняли участие около 400 человек. Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и общественной безопасности», — говорится в сообщении. В ведомстве особо подчеркнули, что завершившаяся в столице акция не была согласована в установленном порядке.

Радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на представителя департамента региональной безопасности города сообщает, что заявка на проведение марша от Тверского бульвара до площади Пречистенские Ворота была подана, но акцию не согласовали.

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