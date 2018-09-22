Названо число участников акции против пенсионной реформы в Москве

В согласованной акции левых сил в центре Москвы против пенсионной реформы принимают участие около трех тысяч человек, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной полиции.

Публичное мероприятие проходит на проспекте Академика Сахарова. Общественный порядок обеспечивают полицейские и бойцы Росгвардии.

Как пишет агентство, 22 сентября митинги против пенсионной реформы прошли также в Барнауле, Красноярске, Абакане, Омске, Иркутске и других крупных российских городах. Организаторами мероприятий выступили коммунисты и профсоюзы.

Акции против пенсионной реформы также проходили 9 сентября, в единый день голосования. Большинство из них не были согласованы.

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