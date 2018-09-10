Полицейские съели еду для задержанных на акции протеста

В Петербурге полицейские съели еду, которую родственники передали задержанным на несогласованном митинге против пенсионной реформы 9 сентября. Об этом «Медиазоне» сообщила юрист Юлия Ботух, представлявшая интересы активистов в Приморском районном суде.

Ботух отметила, что передать еду напрямую участникам акции не было возможности, поэтому пакет с продуктами оставили в микроавтобусе, на котором задержанных привезли из отдела в здание суда.

«Спросили у водителя, можно ли оставить и передадут ли. Ответил: "Да". Впоследствии увидели, как сотрудники [полиции] доедают уже еду из этого пакета», — рассказала адвокат.

9 сентября в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах прошли несанкционированные акции против повышения пенсионного возраста, которые закончились столкновениями с полицией. По данным «ОВД-инфо», по всей России задержали более тысячи человек, большинство — в Санкт-Петербурге. В насилии над стражами порядка обвинили трех человек.

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