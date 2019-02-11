У Coca-Cola появился новый вкус

Coca-Cola анонсировала выпуск газированного напитка с новым вкусом — апельсина и ванили. Соответствующее сообщение появилось на сайте компании.

Также линейку пополнит низкокалорийный напиток с тем же вкусом Orange Vanilla Coke. Ожидается, что новинка появится в магазинах в США 25 февраля.

Это будет первое пополнение вкусового ассортимента Coca-Cola за последние 12 лет: в 1985 году был выпущен напиток со вкусом вишни, в 2007-м — со вкусом ванили. Два года назад компания представила диетический вариант Coca-Cola Zero, который пришел на смену прежнему бренду Coca-Cola Light. Он также доступен в нескольких разных вкусах, в том числе черника и клубника с гуавой.

Сообщается, что компания рассматривала несколько вариантов, в частности малину, лимон и имбирь, однако сочетание апельсина и ванили набрало больше всех голосов в опрошенных фокус-группах. Выпуск нового продукта — от разработки концепта до поставок на прилавки — занял меньше года.

В конце 2018 года сообщалось, что Coca-Cola рассматривает возможность выпустить напиток с содержанием марихуаны.

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