Разрешена загадка возникновения жизни

Международная группа ученых пришла к выводу, что 3,5 миллиарда лет назад микробная жизнь на Земле процветала, а не находилась на грани вымирания. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Считается, что первые живые организмы возникли на Земле около 3-4 миллиарда лет назад. Ученые стараются уточнить время появления одноклеточных, так как, если жизни потребовалось достаточно много времени, чтобы возникнуть, то, значит, для этого необходимы особые условия. Если же первые организмы появились вскоре после формирования Земли и процветали, то существует большая вероятность, что жизнь распространена во Вселенной.

Ученые проанализировали изотопный состав серы в древних отложениях. Известно, что в анаэробных условиях микроорганизмы потребляют сульфаты, выделяя сульфиды. При этом от типа метаболизма зависит соотношение изотопов серы в продуктах жизнедеятельности. Ученые связали выявленные в древних горных породах соотношения стабильных изотопов серы (сера-32, сера-33 и сера-34) с бактериальным метаболизмом и выяснили, что признаки жизни прослеживаются в течение более трех миллиардов лет. Это согласуется с тем предсказанием, что древние микроорганизмы были широко распространены по Земле.

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