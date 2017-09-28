Пересмотрены сроки возникновения жизни

Японские и американские ученые допустили, что жизнь на Земле существовала еще 3,95 миллиарда лет назад. Исследование опубликовано в Nature.

К данным выводам авторы пришли, проведя изотопный анализ осадочных пород из региона Лабрадор (Канада). Возраст образцов, исследованных учеными, оценивается в 3,95 миллиарда лет. В них специалисты обнаружили следы графита биогенного происхождения.

Детальный анализ, проведенный учеными, показал, что данное вещество не попало в образец в более поздние геологические периоды и потому не является посторонним включением. Авторы утверждают, что обнаруженные ими следы жизни являются самыми древними из известных науке, достоверность которых не вызывает сомнений.

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В марте 2017 года международный коллектив ученых нашел возможные следы микробов (заполненные гематитом микротрубки) в образцах из Нуввуагиттукского зеленокаменного пояса в Квебеке (Канада). Возраст находки оценивался в 4,28 миллиарда лет.

В 2013 году японские ученые проанализировали микроструктуру найденного в Гренландии графита возрастом 3,7 миллиарда лет и пришли к выводу, что он был образован из остатков бактерий.