Жители российского поселка пожаловались на отсутствие еды

Жители поселка Приполярный (Ханты-Мансийский автономный округ) рассказали об отсутствии продуктов в магазинах. Об этом сообщает «МБХ-Медиа» со ссылкой на депутата городской думы Югорска Антона Пантина.

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По его словам, проблема связана с отсутствием поставок в населенный пункт. Ранее перед зимним периодом продукты в Приполярный доставляли на вертолетах, поскольку других путей нет. Однако в этом году появились перебои.

«Морозы уже стоят давно, должны были завезти уже продукты. Почему проблему не решают те, кто за это получает зарплату — глава, другие чиновники, — это большой вопрос», — отметил Пантин.

Он добавил, что местные власти два месяца не могут ответить, когда проблема с продуктами будет решена. Соответствующее обращение подписали около 180 жителей поселка.

В 2017 году жители Катангского района Иркутской области пожаловались начальнику регионального МВД на дефицит самых необходимых продуктов. Они попросили проверить, как местные чиновники распорядились выделенными на завоз продуктов деньгами, поскольку те отчитались о доставке в район достаточного объема продовольствия.

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