В России ответили на обвинения в захвате рыбного рынка в США

Россия поставляет крайне мало рыбы на рынок США, несмотря на утверждения американской стороны. Об этом в интервью РИА Новости рассказал представитель Росрыболовства в США Олег Рыков.

По словам Рыкова, в 2018 году в Соединенные Штаты поставили всего 400 тонн российского минтая на полмиллиона долларов. Эта рыба поступила в магазины русских общин. Рыков отметил, что основное направление поставок для России — Китай. Там минтай подвергается переработке, после чего уже невозможно определить, откуда была привезена рыба.

Представитель Росрыболовства подчеркнул, что шаткое положение производителей рыбы из США на мировом рынке обусловлено торговой войной с Китаем. «Виноваты они сами. <...> Это чисто американско-китайский вопрос, к которому мы не имеем отношения», — заключил Рыков.

10 февраля телеканал CNN опубликовал статью о преобладании российских производителей рыбы на американском рынке. По их информации, доля продукта из России на рынке США составляет около 200 миллионов долларов. Примерно половина рыбных палочек в школьных столовых сделаны из российского минтая.

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