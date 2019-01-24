Самая полезная в мире рыба оказалась российской

Самая полезная в мире рыба — это боганидский голец, который водится в сибирских озерах, рассказал «Российской газете» глава Росрыболовства Илья Шестаков.

К такому заключению, по его словам, пришли ученые Российской академии наук.

«Но гольцы, в которых содержится большое количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, к сожалению, массовому потребителю недоступны, их немного», — посетовал Шестаков.

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По словам чиновника, условное второе место можно присудить сардине иваси, промысел которой был недавно возобновлен в стране.

Шестаков намерен инициировать создание полного списка полезных видов российских рыб.

25 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за жителями страны право на бесплатную рыбалку в личных целях. В Сибири, на Крайнем Севере и на Дальнем Востоке для этого разрешается использовать сети. Документ запрещает применение электроудочки и вводит понятие «суточная норма вылова».

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