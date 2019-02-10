В США обнаружили российскую угрозу в школьных обедах

Торговая политика президента США Дональда Трампа привела к тому, что американских производителей рыбы вытесняют российские. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что рыбаки с Аляски в течение многих лет не могли справиться с жестокой конкуренцией со стороны России, в том числе и на прибыльном рынке минтая. Российская рыба сначала отправляется на обработку в Китай, где ее «накачивают добавками», а затем продается в США в виде замороженных полуфабрикатов и крабовых палочек.

По данным объединения компаний «Производители настоящего минтая с Аляски» (Genuine Alaska Pollock Producers), доля российского продукта на американском рынке составляет около 200 миллионов долларов. К 2017 году примерно половина рыбных палочек в школьных столовых были сделаны из российского минтая.

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Решение администрации Трампа о введении 10-процентных пошлин на товары из Китая должно было стереть ценовое преимущество импортной рыбы, однако торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в итоге исключил российский минтай из списка товаров, попадающих под это решение. Более того, из-за ответных торговых пошлин Пекина минтай рыбаков с Аляски стал облагаться 25-процентным налогом при поставках на китайский рынок, что фактически закрыло его для американских производителей.

CNN указывает, что причиной такой недоработки стала запутанная торговая номенклатура, по которой российский минтай до 2015 года продавался в США под той же маркировкой, что и рыба американских производителей — «минтай Аляски». Однако изменения в коды тарифов и товаров на момент переговоров по торговой войне с Китаем так и не были внесены.

Торговая война между Пекином и Вашингтоном идет с начала 2018 года. Сначала США обложили торговыми пошлинами китайские товары на сумму в 250 миллиардов долларов, в том числе сталь и алюминий. Китай ответил зеркальными мерами для американских товаров на сумму 110 миллиардов долларов. В конце прошлого года и начале нынешнего стали появляться сообщения, что администрация Трампа рассматривает возможность отмены пошлин и заключения договоренностей с Китаем.

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