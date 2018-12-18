Российским компаниям оказались нипочем мировые проблемы

В ближайшие годы мировые рынки металлов и угля ждет кризис, связанный с увеличением предложения и падением цен, говорится в прогнозе рейтингового агентства АКРА, выдержки из которого приводит РБК. Однако российским компаниям не стоит бояться общих проблем — их поддержит падение курса рубля.

По мнению аналитиков, успехи металлургических и угольных компаний в 2018 году были временными. Рост цен был связан с природными катаклизмами, сократившими предложение на мировом рынке, и с торговыми войнами — США, Китай и страны Европы подняли пошлины на сталь и алюминий. Кроме того, Пекин снижал производственные мощности из-за необходимости уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

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Однако ближайшие годы, по мнению авторов, будут наблюдаться противоположные тенденции: компании в разных странах будут вводить новые производственные мощности, что приведет к падению цен. Спрос при этом будет постепенно снижаться. В результате к 2023 году загрузка сталелитейных мощностей в среднем сократится с 76 до 72 процентов, а цены упадут на 27-36 процентов. На угольном рынке снижение цен составит около 28 процентов.

Однако российских экспортеров это коснется в меньшей степени, чем всех остальных, — им на руку сыграет ослабление рубля, которое продолжится под влиянием внешнеполитической ситуации. В результате долларовые цены будут снижаться, но рублевые останутся приблизительно на прежнем уровне. Это приведет к росту экспорта из России примерно на 15 процентов.

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