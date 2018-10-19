Металлурги из списка помощника Путина вылечат россиян от рака

Инвестиции компаний из списка помощника президента России Андрея Белоусова могут пойти в том числе на проекты по лечению онкологических заболеваний, пишет РБК со ссылкой на предложения Минздрава.

В частности, инвестиции предложено направить на разработку и производство отечественных лекарств «для одновременной визуализации опухолей и их лечения» на основе изотопа лютеция-177. Сейчас такое лечение в России не производится. Стоимость проекта предварительно оценивается в 19,3 миллиона рублей.

Еще один вариант — создание «центра коллективного пользования» по производству препаратов на основе стволовых клеток. Базой для такого центра может стать Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава. Это позволит мелким компаниям получить доступ к исследованиям. Стоимость этого проекта в документе не указывается.

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Третье предложение касается создания автоматизированной системы диагностики онкологических заболеваний на основе оцифрованных образцов тканей пациентов. На нее придется потратить 30,3 миллиона рублей.

Согласуются ли перечисленные проекты с нацпрограммой по борьбе с онкологическими заболеваниями, которую весной анонсировал президент Владимир Путин и на которую планируется потратить около триллиона рублей, в документе не указывается. Помимо компаний из списка, Минздрав также рассматривает возможность привлечения предприятий «Ростеха» или «Ростелекома».

В августе помощник президента Андрей Белоусов выступил с инициативой ежегодного изъятия около 500 миллиардов рублей дополнительных доходов металлургических, химических и нефтехимических компаний. После того, как инициативу раскритиковали экономисты и правительство, власти договорились с указанными компаниями о добровольном финансировании федеральных проектов, в основном в области инфраструктуры.

На сегодняшний день с различных министерств собраны предложения на общую сумму в 40 триллионов рублей, говорил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

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