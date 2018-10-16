Найден способ потратить деньги компаний из списка помощника Путина

Компаниям из списка помощника президента Андрея Белоусова предложат пять транспортных проектов, в которые они смогут инвестировать. Об этом рассказал министр транспорта Евгений Дитрих, которого цитирует ТАСС.

«Мы сейчас сформировали пять проектов, которые мы бы хотели предложить», — сказал он.

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Среди предложений Минтранса — автомобильная дорога и высокоскоростная железнодорожная магистраль по маршруту Москва — Казань, расширение «узких мест» на железнодорожной сети, а также проекты по строительству морских портов и терминалов региональных аэродромов. Все эти проекты входят в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, в свою очередь, предварительно оценил общий объем вложений, который потребуется от бизнеса на реализацию всех возможных инфраструктурных проектов, в 40 триллионов рублей. «Это проекты, во-первых, ведомств, там просуммированы проекты госкомпаний, и корпораций, и частного бизнеса. Все это набралось где-то на 40 триллионов рублей. В конце сентября Минфин собрал с ведомств», — отметил Шохин. По его словам, пока речь идет «только о презентациях».

В августе помощник президента Андрей Белоусов выступил с инициативой изъятия в бюджет сверхдоходов компаний металлургической, химической и нефтехимической отраслей. Предложение раскритиковали многие экономисты и профильные министерства, после чего было решено предложить упомянутым компаниям добровольно инвестировать в отдельные инфраструктурные проекты, реализуемые государством.

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