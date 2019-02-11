Россияне привыкли сами защищать себя от произвола

Большинство россиян (73,1 процента) привыкли защищать себя самостоятельно как от преступников, так и от произвола чиновников, врачей, экологических и прочих угроз, пишет в понедельник, 11 февраля, «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра технологий госуправления РАНХиГС.

«Эффективность контрольно-надзорных органов до сих пор оценивается по количеству проведенных ими проверок или выявленных нарушений, а их в различных законах и инструкциях более 200 тысяч»,— подчеркнул руководитель центра Владимир Южаков.

По его словам, всю эту область необходимо реформировать по примеру сферы госуслуг. Так, в середине 2000-х последней были удовлетворены только 14 процентов россиян, а в настоящее время посещением МФЦ довольны уже 90 процентов респондентов.

Согласно исследованию РАНХиГС, чувство социальной защищенности есть только у трети россиян. Чаще всего респонденты опасаются некачественных медуслуг и препаратов (65,3 процента), неблагоприятного состояния окружающей среды (60,8 процента) и общественного транспорта (60,7 процента).

Сталкивались со случаями плохой работы врачей больше четверти респондентов (27,6 процента). Из них только 5,3 процента обращались затем в надзорные органы.

В достаточности существующих средств защиты в сфере медицины убедились 18,4 процента опрошенных, писавших официальные жалобы.

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