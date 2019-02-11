Установлена личность зарезавшего учительницу белорусского школьника

В сети появилась ориентировка, составленная на белорусского подростка, который в одной из школ Минской области с ножом напал на учительницу и нескольких учеников. Снимок был опубликован в понедельник, 11 февраля, Telegram-канале «ЧП Беларусь».

Согласно содержащейся в ориентировке информации, местное ОВД разыскивало учащегося средней школы №2 города Столбцы, 15-летнего Вадима Милошевского, причинившего «смертельное ножевое ранение преподавателю и ножевые ранения двум учащимся».

Ранее 11 февраля стало известно о том, что ученик средней школы №2 около 8:05 по московскому времени нанес ножевые ранения педагогу и трем школьникам. После нападения злоумышленник скрылся, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось его задержать.

В результате полученных ран учительница и один из подростков скончались. Еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу. Одной из жертв нападения стала 53-летняя учительница географии.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство УВД Минского облисполкома. Сообщается, что региональное управление Следственного комитета Белоруссии возбудило дело об убийстве двух лиц.

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