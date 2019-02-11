Оставшимся без питьевой воды жителям Якутии предложили топить снег

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) посоветовало оставшимся без чистой воды жителям села Верхневилюйск покупать питьевую воду в магазинах или получать ее изо льда. Об этом говорится на сайте ведомства.

Местная водоочистительная станция была закрыта на 60 дней по решению суда. «На время закрытия станции населению Верхневилюйска рекомендовано использовать для питьевых целей предварительно кипяченую ледовую воду и бутилированную воду, расфасованную в емкости», — говорится в сообщении.

Пробы показали, что вода в селе была вчетверо хуже нормы по цветности и втрое — по содержанию железа.

Плохое качество водопроводной воды — одна из основных экологических проблем в России. Потребление некачественной воды может привести к смертельному инфекционному заболеванию, онкологии, сердечно-сосудистым болезням, заболеваниям кожи, костей, органов пищеварения и мочеполовой системы.

По данным Роспотребнадзора, в 2016 году от употребления загрязненной воды погибли 19 тысяч россиян, в 2015-м — 6 тысяч. Чаще всего на плохую воду жалуются жители Еврейской автономной области, Калмыкии и Дагестана.

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