В российском городе из крана полился «Блю Кюрасао»

Жительница города Стерлитамак республики Башкирия пожаловалась на голубую воду из крана в доме. Об этом сообщает региональный портал Ufa1.ru, прикрепив в качестве свидетельства видеозапись.

«Вчера пришла с работы, а дома нет воды. Позже воду включили, и мы случайно открыли кран. Из крана потекла голубая вода», — рассказала Татьяна Кононова. Она добавила, что не смогла выяснить, столкнулись ли ее соседи с такой же ситуацией.

Управляющая компания, обслуживающая дом, заявила, что уже выясняет причину произошедшего. В Стерлитамакском водоканале отметили, что жалоба поступила пока из одной квартиры и что также необходимо определить подлинность кадров.

Комментаторы посмеялись над ситуацией и сравнили голубую воду с бесплатной «незамерзайкой» и ликером «Блю Кюрасао», известными ярко-голубыми цветами жидкостей. Жительнице также посоветовали отнести пробы воды на анализ в лабораторию и подать в суд.

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