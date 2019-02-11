Россиянам предсказали рост цен на авиабилеты

У российских авиакомпаний могут отобрать льготы на обслуживание в аэропортах при выполнении международных рейсов. Об этом «Известиям» сообщил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Редько.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) направила письмо в ФАС, Минтранс и наиболее крупные российские аэропорты с предложением уравнять стоимость обслуживания в аэропортах для российских и зарубежных авиакомпаний. ФАС выступила в поддержку этой инициативы на международных маршрутах.

По данным аэропорта Домодедово, сейчас иностранные перевозчики платят в три раза больше за обслуживание в российских аэропортах, чем отечественные. Это обусловлено тем, что Федеральная служба по тарифам, функции которой с 2015 года выполняет ФАС, установила для них разные цены на одни и те же услуги, чтобы поддержать российские авиакомпании.

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Редько отметил, что повышение ставок для российских перевозчиков должно происходить постепенно, чтобы не произошло резкого увеличения нагрузки. При этом представители авиакомпаний и аэропортов уверены, что новые правила приведут к увеличению цен на билеты и снижению пассажиропотока за рубеж.

Авиакомпании платят аэропортам за взлет и посадку, стоянку и заправку самолетов, навигацию в воздухе, уборку салона, обслуживание пассажиров и за многие другие услуги.

В декабре стало известно, что в начале 2019 года стоимость авиабилетов увеличится минимум на 5-7 процентов. Причиной роста цен стала нестабильность рубля, а также повышение тарифов на авиационный керосин.

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