В России предупредили о возможной остановке работы авиакомпаний

Новые требования Минтранса к оформлению воздушных перевозок могут привести к полной остановке деятельности российских авиакомпаний или длительным и затратным изменениям. Об этом говорится в письме гендиректора «Сибири» (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну. С посланием ознакомилась принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

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Инициатива правительства предусматривает с 1 января 2020 года перенос на территорию России серверов и баз данных систем бронирования и продаж авиабилетов на внутренние рейсы. Автор обращения отмечает, что «миграция» может занять от двух до четырех лет, в это время компании рискуют потерять миллиарды рублей прибыли.

Кроме того, добавляет Объедков, у перевозчиков исчезнет возможность взаимодействовать с партнерами по авиационному альянсу Oneworld, а иностранные компании не смогут продавать билеты на внутренние российские рейсы.

Как отмечает издание, у трех крупнейших российских авиакомпаний — «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний» — иностранные провайдеры. С зарубежными партнерами также работает «Победа». Почти все остальные сотрудничают с отечественной «Сиреной-трэвел». Менеджеры последней отметили, что у российских систем пока нет достаточного функционала, чтобы взаимодействовать с глобальными авиационными альянсами, но механизмы и алгоритмы можно доработать при необходимости.

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