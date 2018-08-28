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Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды

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Сотрудники британской ассоциации потребителей Which? провели исследование и выяснили, что авиакомпании неправильно указывают время прибытия рейса, чтобы не выплачивать компенсации за задержку. Об этом сообщает The Sun.

Из полученных экспертами данных следует, что в среднем авиакомпании прибавляют по 20 минут к указанному в расписании времени посадки. Также выяснилось, что каждый шестой рейс по продолжительности больше, чем десять лет назад.

Как рассказали специалисты Which?, пассажиры имеют право требовать от 500 фунтов стерлингов, если их самолет задержался на три часа или более при любых обстоятельствах.

В августе пассажирам задержанного ночного рейса из Анталии в Лондон предложили ожидать утреннего вылета в реабилитационном центре для алкоголиков и наркоманов. Кроме того, представители турагентства TUI пообещали, что гостиница находится в 20 минутах езды от аэропорта, однако в действительности дорога заняла час.

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