Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды

Сотрудники британской ассоциации потребителей Which? провели исследование и выяснили, что авиакомпании неправильно указывают время прибытия рейса, чтобы не выплачивать компенсации за задержку. Об этом сообщает The Sun.

Из полученных экспертами данных следует, что в среднем авиакомпании прибавляют по 20 минут к указанному в расписании времени посадки. Также выяснилось, что каждый шестой рейс по продолжительности больше, чем десять лет назад.

Материалы по теме Как полетали? Ведущие западные авиакомпании обрекли пассажиров на холод и голод

Как рассказали специалисты Which?, пассажиры имеют право требовать от 500 фунтов стерлингов, если их самолет задержался на три часа или более при любых обстоятельствах.

В августе пассажирам задержанного ночного рейса из Анталии в Лондон предложили ожидать утреннего вылета в реабилитационном центре для алкоголиков и наркоманов. Кроме того, представители турагентства TUI пообещали, что гостиница находится в 20 минутах езды от аэропорта, однако в действительности дорога заняла час.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!