Российская пенсионерка раскидала пятерых полицейских при задержании

80-летняя жительница поселка Березовка (Хабаровский край) при задержании оказала сопротивление пятерым полицейским. Об этом во вторник, 12 февраля, сообщает «Московский комсомолец».

Женщина обвиняется в убийстве уроженца Украины Василия Шляхтича, снимавшего комнату у нее в квартире. В их общем жилище были обнаружены следы крови погибшего, а в холодильнике — его внутренние органы и мышечные ткани, срезанные с тела.

По словам одного из местных жителей, при задержании пенсионерки группе полицейских пришлось приложить немало усилий, поскольку та буквально раскидывала их в стороны. Уточняется, что ранее женщина работала на местной свиноферме забойщицей скота. В отделении полиции поселка Березовка отказались предоставлять информацию о задержанной, предположительно из-за того, что один из ее сыновей является сотрудником правоохранительных органов.

В ближайшее время пенсионерку проверят на причастность к другим преступлениям. За последние годы в поселке пропали семь человек.

10 мая 2017 сообщалось, что пенсионерка из города Омска поссорилась с 72-летним сожителем и убила его. Во время совместного распития спиртного между ними вспыхнул бытовой конфликт, из-за чего женщина ударила приятеля ножом в руку. Лезвие задело артерию и началось кровотечение, от которого мужчина скончался на месте.

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