Паралимпиец-каратист стал членом Общественной палаты России

Паралимпиец, чемпион мира по пара-карате Сергей Бурлаков стал членом Общественной палаты России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ во вторник, 12 февраля, опубликован на сайте Кремля.

Как отмечается в тексте указа, он вступает в силу со дня подписания.

Сергей Бурлаков является уроженцем Таганрога. Во время прохождения службы в армии он попал в аварию и пролежал целую ночь на 40-градусном морозе. В результате врачам удалось спасти мужчине жизнь, однако они были вынуждены частично ампутировать ему конечности.

В дальнейшем Бурлаков начал заниматься плаванием и легкой атлетикой, а позже и пара-карате. Спортсмен является двукратным чемпионом мира по пара-карате и двукратным бронзовым призером по карате. Он также является членом Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребенка.

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