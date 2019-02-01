В России увеличили выплаты инвалидам, ветеранам и героям

С 1 февраля инвалидам, ветеранам боевых действий, Героям СССР и России, а также некоторым другим льготникам проиндексировали размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Прибавка равна уровню прошлогодней инфляции — 4,3 процента.

ЕДВ получают 15,2 миллиона граждан.

Индексация также затрагивает соцуслуги, предоставляемые как в натуральном, так и денежном формате, а именно обеспечение лекарствами, путевками в санатории, бесплатным проездом в общественном транспорте. Денежный эквивалент этого набора теперь составляет 1121,42 рубля в месяц.

Увеличилось пособие на погребение, выплачиваемое семье неработающего пенсионера (до 5946,47 рубля).

По словам Татьяны Голиковой, как пишет агентство, для индексации потребовалось 25,9 миллиарда рублей.

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